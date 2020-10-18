Популярна співачка Ольга Бузова відреагувала на чутки про те, що Дава нібито зробив їй пропозицію

Про це пише Стархіт.

Все почалося з Давида Манукяна, який опублікував зворушливий пост у своєму мікроблозі.

Так, Дава поділився зворушливим знімком з Ольгою Бузовою і натякнув, що 17 жовтня для них особлива дата.

"Для кого як, а для мене це не просто 17 жовтня. Як-небудь я обов'язково поділюся про цей день з вами, рідні", - підписав він фото і залишив хештег "згадай".

Фанати миттєво відреагували на публікацію і стали вітати зіркову пару, вважаючи, що Давид Манукян зробив Ользі Бузової довгоочікувану пропозицію.

Але популярна співачка остудила запал шанувальників і заявила, що не може відповідати за вчинки інших людей, тим самим розвіявши чутки про можливі заручини.

"Я живу для вас, завжди моє серце на оранку, але є якісь мої особисті ситуації, які я зберігала, це був наш секрет. Тому з сьогоднішнього дня я не маю до цього ніякого відношення», — заявила вона в коментарі журналістам.

Раніше ми розповідали, як Ольга Бузова порадувала новим образом.

Так, російську зірку запросили на зйомки вечірнього Урганта, куди вона прийшла з новою зачіскою. Як відомо, Ольга Бузова славиться своєю любов'ю до постійних змін іміджу, і зірка не могла упустити такий шанс.

Цього разу Бузова приміряла стильний білий брючний костюм з чорним кроп-топом. А позувала знаменитість на фото, виблискуючи білосніжним волоссям, зібраним у високий кінський хвіст.

Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому топі.

Також Politeka писала, що спокуслива Бузова розпалила жаркими танцями в міні-шортах і панчохах.

Як ще Politeka повідомляла, що Бузова приголомшила зухвалим виглядом в ультраміні і заявила про проблему.