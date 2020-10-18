Курс американського долара до гривні зміниться вже наступного тижня



Економічні експерти майже зійшлися на думці: українська валюта до 25 жовтня буде зміцнюватися.

Але Андрій Шевчишин зазначив, що курс долара може значно зрости, оскільки на позачерговому засіданні НБУ можуть пройти кадрові перестановки.

"Ринок може відреагувати черговою хвилею волатильності і ослабленням гривні. НБУ знову буде змушений купірувати проблему інтенсивними продажами валюти з резервів", - пояснив експерт в коментарі виданню "Сьогодні".

Олександр Охріменко і Олег Пендзин відзначають, що курс української гривні буде в межах 28,2 - 28,5 за долар, але так буде тільки до виборів.

"Така тенденція триватиме весь наступний тиждень, а ось після 25 жовтня, коли пройдуть місцеві вибори, вже можна чекати стабільного тренду на ослаблення гривні", – вважає Олег Пендзин.

Відзначимо, що в 2019 гривня показала найбільші темпи зростання серед всіх валют світу. Кожна інша валюта впала відносно гривні. Гривня "увійшла" в 2019 рік за курсом 27 за долар, а "вийшла" з курсом в 24. Але через світову пандемію в 2020 році і проблем, які вона викликає на світовому ринку, гривня поводиться нестабільно.

Також ми повідомляли, що в Міністерстві розвитку економіки оприлюднили оновлений консенсус-прогноз. Опитані відомством експерти також вважають, що курс долара до кінця року буде нижче, ніж закладено в бюджеті - на рівні 28,25 гривні за долар.

Нагадаємо, гривня після вихідних задавить Долар, курс валют здивує змінами.

Як повідомляла Politeka, долар і Гривня влаштували "розбірки" перед виборами.

Також Politeka писала, що долар несподівано обвалиться відразу після вихідних, НБУ розгорнув курс валют.