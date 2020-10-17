Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати цибулевий суп

Як пише Politeka.net, відомий кухар опублікувала докладний рецепт на своєму YouTube-каналі.

"Ось він-довгоочікуваний цибульний суп! 🍲 Французький рецепт в невеликій авторській інтерпретації. Вам сподобається!",- зазначила Єлизавета в описі.

Для страви знадобляться такі інгредієнти:

1,5 кг цибулі

1 морква

1 курча

100 г вершкового масла

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування французького супу:

1. Курча, моркву і цибулю заливаємо водою в каструлі, солимо і варимо на слабкому вогні, поки не приготується бульйон. Важливий нюанс: потрібно регулярно знімати шум.

2. Додаємо в окрему каструлю вершкове масло і цибулю, нарізану тонкими півкільцями, солимо, залишаємо нудитися на слабкому вогні під кришкою близько 30 хвилин, помішувати цибулю.

3. Заливаємо до цибулі 1,5 л бульйону, змішуємо, накриваємо кришкою, варимо 40 хвилин на слабкому вогні.

5. Засипаємо суміш перців і сіль.

6. Пробиваємо суп блендером до кремоподібної маси.

Можна ще приготувати грінки:

1. Підсушити хліб 8-10 хвилин в духовці, розігрітій до 180 градусів.

2. Посипати зверху дрібно натертим сиром.

3. Поставити в духовку ще на 5 хвилин.

Готовий суп необхідно розлити по тарілках, висипати сирні грінки зверху.

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