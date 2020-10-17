Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати цибулевий суп
Як пише Politeka.net, відомий кухар опублікувала докладний рецепт на своєму YouTube-каналі.
"Ось він-довгоочікуваний цибульний суп! 🍲 Французький рецепт в невеликій авторській інтерпретації. Вам сподобається!",- зазначила Єлизавета в описі.
Для страви знадобляться такі інгредієнти:
1,5 кг цибулі
1 морква
1 курча
100 г вершкового масла
сіль і перець за смаком
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Спосіб приготування французького супу:
1. Курча, моркву і цибулю заливаємо водою в каструлі, солимо і варимо на слабкому вогні, поки не приготується бульйон. Важливий нюанс: потрібно регулярно знімати шум.
2. Додаємо в окрему каструлю вершкове масло і цибулю, нарізану тонкими півкільцями, солимо, залишаємо нудитися на слабкому вогні під кришкою близько 30 хвилин, помішувати цибулю.
3. Заливаємо до цибулі 1,5 л бульйону, змішуємо, накриваємо кришкою, варимо 40 хвилин на слабкому вогні.
5. Засипаємо суміш перців і сіль.
6. Пробиваємо суп блендером до кремоподібної маси.
Можна ще приготувати грінки:
1. Підсушити хліб 8-10 хвилин в духовці, розігрітій до 180 градусів.
2. Посипати зверху дрібно натертим сиром.
3. Поставити в духовку ще на 5 хвилин.
Готовий суп необхідно розлити по тарілках, висипати сирні грінки зверху.
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