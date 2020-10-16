Знаменита українська співачка Ані Лорак похвалилася новим образом після схуднення

Як відомо, сьогодні на своєму Ютуб-каналі співачка представила нову пісню під назвою "страждаємо і любимо". Спеціально для презентації композиції співачка засвітилася в радіостудії для запису інтерв'ю. Щоб привернути до себе увагу, Ані Лорак записала серію роликів і показала безліч фото звідти.

"Я хочу розповісти про любов і біль. Про неймовірне почуття, без якого не уявляю своє життя. Про те, що змушує нас бути по-справжньому живими", – днем раніше написала Лорак в Instagram.

На фото видно, як схудла після карантину співачка ходить перед записом інтерв'ю, а також готується до нього. Також вона показала, як виглядає ще під час поїздки до радіоведучих і спантеличила трохи сплутаною зачіскою.

У самому інтерв'ю вона розповіла, що" страждаємо і любимо " - дуже багатогранна композиція, як і саме почуття любов. Зазначимо, що текст пісні Ані Лорак писала сама.

Раніше ми також писали, що в останнім часом артистка все рідше дає інтерв'ю, менше виступає і світиться на публіці через карантин. Після того, як співачка також заявила про стосунки з молодим саунд-продюсером Єгором Глібом, про особисте життя зірка також не говорить. Масова критика в мережі змусила приховати Кароліну і це.

Проте, в Instagram зірка з радістю ділиться фото з відпочинку, прогулянок і фотосесій. Один з кадрів з'явився і на фан-акаунті Кароліни. Так, Лорак вирішила похвалитися новим образом. Дівчина постала в лосинах і чорній шовковій блузці. Наряд доповнили ботильйони з квадратним мисом, які в тренді в цьому сезоні. Глянцевий плащ став родзинкою її образу, тому нове фото і було представлено на фан-акаунті з акцентом на нього. Таким чином Кароліна вдало приховала розповнілу фігуру, про проблеми з якою розповіла після карантину.

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