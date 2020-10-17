Зірки світового масштабу привертають до себе увагу навіть після завершення кар'єри

Знамениті артисти звикли бути в центрі уваги, а ось їхні діти і навіть онуки не так часто з'являються на червоних доріжках і навіть в соціальних мережах. Представляємо вашій увазі топ фото онуків і онучок знаменитостей. Хто з нащадків голлівудських легенд пішов по стопах своїх іменитих предків, а хто вибрав свій шлях?

Наприклад, внучка Одрі Хепберн і Мела Феррера давно встигла спробувати сили в модельному бізнесі, знялася для обкладинки Harper's Bazaar шість років тому і визначилася з професією. Дівчина вирішила стати художницею. Вона закінчила Академію мистецтв у Флоренції.

Старша внучка Софі Лорен молода Лючія Софія Понті росте дивовижною красунею і витонченою леді. На даний момент дівчинка не прагне стати зіркою екрану, незважаючи на видатні модельні дані. Поки що вона займається танцями, бере участь в телевізійних конкурсах і гастролює по світу.

Онук Кларка Гейбла-Кларк Гейбл III помер у 2019 році від передозування наркотичних речовин. Йому було всього 30 років. У нього залишилася маленька дочка. Про загибель чоловіка повідомила його сестра, яка також намагається будувати кар'єру актриси.

Внучки Жасмин Грімальді і Камілла Готтліб Грейс Келли дуже ефектно виглядають. Жасмин Грейс співає і грає в кіно, активно займається громадською діяльністю. Камілла Роуз Готтліб повноправно не увійшла в князівську сім'ю. Однак, ще в 18 років вона з друзями заснувала громадську організацію BeSafe Monaco, мета якої — застерігати молодь від водіння в нетверезому вигляді.

Онуки Ітан Пек, Харпер Пек-Фоль і Закарі Пек знаменитого актора Грегорі Пека мають схожі таланти. Ітан отримав акторські здібності, причому на телебачення він потрапив ще в ранньому дитинстві.

Харпер ще не визначився з професією, але періодично працює в якості моделі, а третій кузен Закарі також хоче стати актором, працюючи поки ще моделлю.

Онуки Квінн Тівей, Тарквін Уайлдінг і ріс Тівей від легендарної Елізабет Тейлор продовжують її справу. І проявляють активність у діяльності її благодійного фонду Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF), який займається питаннями боротьби з ВІЛ та СНІДом.

А ось внучка Чарлі Чапліна змогла виділитися відразу в декількох сферах. Зараз назвати точну кількість онуків сера Чарльза Спенсера Чапліна вельми важко. Але деякі змогли відзначитися. Внучка Чапліна Уна була названа на честь своєї бабусі, останньої дружини Чапліна. Вона знімалася в епізодах серіалів «Шерлок», «Чорне дзеркало» і «Гра престолів». А в 2021 році на екрани вийде другий «Аватар» з її участю.

Ось що пишуть в мережі з приводу зіркових спадкоємців, чиї фото були опубліковані в Instagram:

"Тільки у Делона красуня! На інших природа відпочила! 🤣 👏 😁 ; Внучка Делона просто копія👍; мені прадіди і прабабусі більше подобаються; Делон, як завжди, поза конкуренцією. Але і онуки Грегорі Пек непогані. Решта просто нормальні хлопці; Внучка Олена-Ален в спідниці..Красиві обидва; у Чапліна красуня👍; Внучка шикарна😍 👍 👍 👍; о, Боже! Адже вилетить же природа такого красеня!!!; Внучка Алена Делона красива, але мужикуваті. І взагалі онукам далеко до своїх зіркових предків".

Нагадавши, у Мережу потрапили архівні фото з весіль зірок, які приховували

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