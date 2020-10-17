Звезды мирового масштаба привлекают к себе внимание даже после завершения карьеры

Знаменитые артисты привыкли быть в центре внимания, а вот их дети и даже внуки не так часто появляются на красных дорожках и даже в социальных сетях. Представляем вашему вниманию топ фото внуков и внучек знаменитостей. Кто из потомков голливудских легенд пошел по стопам своих именитых предков, а кто выбрал свой путь?

К примеру, внучка Одри Хепберн и Мела Феррера давно успела попробовать силы в модельном бизнесе, снялась для обложки Harper’s Bazaar шесть лет назад и определилась с профессией. Девушка решила стать художницей. Она окончила Академию искусств во Флоренции.

Старшая внучка Софи Лорен молодая Лючия София Понти растет удивительной красавицей и изящной леди. На данный момент девочка не стремится стать звездой экрана, несмотря на выдающиеся модельные данные. Пока что она занимается танцами, участвует в телевизионных конкурсах и гастролирует по миру.

Внук Кларка Гейбла – Кларк Гейбл III умер в 2019 году от передозировки наркотических веществ. Ему было всего 30 лет. У него осталась маленькая дочь. О гибели мужчины сообщила его сестра, которая также пытается строить карьеру актрисы.

Внучки Жасмин Гримальди и Камилла Готтлиб Грейс Келлы очень эффектно выглядят. Жасмин Грейс поет и играет в кино, активно занимается общественной деятельностью. Камилла Роуз Готтлиб полноправно не вошла в княжескую семью. Однако, еще в 18 лет она с друзьями основала общественную организацию BeSafe Monaco, цель которой — предостерегать молодежь от вождения в нетрезвом виде.

Внуки Итан Пек, Харпер Пек-Фоль и Закари Пек знаменитого актера Грегори Пека имеют схожие таланты. Итан получил актерские способности, причем на телевидение он попал еще в раннем детстве.

Харпер еще не определился с профессией, но периодически работает в качестве модели, а третий кузен Закари также хочет стать актером, работая пока еще моделью.

Внуки Куинн Тивей, Тарквин Уайлдинг и Рис Тивей от легендарной Элизабет Тейлор продолжают ее дело. И проявляют активность в деятельности ее благотворительного фонда Elizabeth Taylor AIDS Foundation (ETAF), который занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом.

А вот внучка Чарли Чаплина смогла выделиться сразу в нескольких сферах. Сейчас назвать точное количество внуков сэра Чарльза Спенсера Чаплина весьма затруднительно. Но некоторые смогли отличиться. Внучка Чаплина Уна была названа в честь своей бабушки, последней жены Чаплина. Она снималась в эпизодах сериалов «Шерлок», «Черное зеркало» и «Игра престолов». А в 2021 году на экраны выйдет второй «Аватар» с ее участием.

Вот что пишут в сети по поводу звездных наследников, чьи фото были опубликованы в Инстаграм:

«Только у Делона красавица! На остальных природа отдохнула! 🤣👏😁; Внучка Делона просто копия 👍; Мне прадеды и прабабки больше нравятся; Делон, как всегда, вне конкуренции. Но и внуки Грегори Пэк неплохи. Остальные просто нормальные ребята; Внучка Алена - Ален в юбке..Красивы оба; У Чаплина красотка👍; Внучка шикарная 😍👍👍👍; О, Боже! Ведь вылетит же природа такого красавца!!!; Внучка Алена Делона красива, но мужиковатая. И вообще внукам далеко до своих звездных предков».

Напомним, в сеть попали архивные фото со свадеб звезд, которые скрывали

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