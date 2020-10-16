18-річний переможець вокального проекту "Голос. Діти" (2015) та "Голос країни" (2020) Роман Сасанчин розповів про зміни в житті

Юнак переїхав до Києва й оселився в подарованій квартирі разом зі своєю дівчиною Іванною. Про те, як йому живеться після проекту, Роман поділився в інтерв'ю ТСН.

Сасанчин зізнався, що працює касиром у супермаркеті - брати гроші у батьків молодик не хоче принципово. Більше того, кошти потрібні ще й на ремонт квартири, який Роман робить власними силами.

За словами юного таланту, він повною мірою усвідомив, що таке "зворотня сторона популярності".

"Були й такі, які підходили, знімали: "Ось до чого дожив переможець "Голосу країни ". Я не знаю, мені в той момент не було якось соромно або прикро за себе", - поділився вокаліст, при цьому додав, що думка оточуючих його не сильно турбує, куди важливіше - чесно заробляти.

Раніше ми повідомляли, в фіналі шоу «Голос країни-10» Сасанчин, який починав участь будучи в команді Дана Балана, але пізніше "перебіг" до Тіни Кароль, виконав дві пісні: "Цвіте черешня", яку присвятив матері, і "Luna Tu ".

Шанувальники по-різному відреагували на перемогу Сасанчина.

"Я дуже радий, що Рома став переможцем", " Заслужено. Браво", "Кращий. Молодець. Голосував і підтримував", "Ура! Супер! Класно! Мама буде рада", "Неймовірний голос. Талант", "Ви серйозно??? Для мене це шоу просто перестало існувати. Просто шок. Як так??? Були ж набагато сильніші учасники...", "Розчаровані з сім'єю", "Найнесправедливіша перемога за всі сезони (((ну друге місце ще так, але не перемога, на жаль!", - писали в коментарях.

Нагадавши, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає: рідкісні фото.

Як повідомляла Politeka, невгамовна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали: "потрібен корвалол".

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні ошелешила виглядом перед молодим красенем: "але я чекала Балана...".