18-летний победитель вокального проекта "Голос. Діти" (2015) и "Голос країни" (2020) Роман Сасанчин рассказал о переменах в жизни

Юноша переехал в Киев и поселился в подаренной квартире вместе со своей девушкой Иванной. О том, как ему живется после проекта, Роман поделился в интервью ТСН.

Сасанчин признался, что работает кассиром в супермаркете - брать деньги у родителей молодой человек не хочет принципиально. Более того, средства нужны еще и на ремонт квартиры, который Роман делает собственными силами.

По словам юного таланта, он в полной мере осознал, что такое "обратная сторона популярности".

"Были и такие, которые подходили, снимали: "Вот до чего дожил победитель "Голоса країни ". Я не знаю, мне в тот момент не было как-то стыдно или обидно за себя", - поделился вокалист, при этом добавил, что мнение окружающих его не сильно заботит, куда важнее - честно зарабатывать.

Ранее мы сообщали, в финале шоу «Голос країни-10» Сасанчин, который начинал участие будучи в команде Дана Балана, но позже "перебежал" к Тине Кароль, исполнил две песни: "Цвіте черешня", которую посвятил матери, и "Luna Tu".

Поклонники по-разному отреагировали на победу Сасанчина.

«Я очень рад, что Рома стал победителем», «Заслужено. Браво», «Лучший. Молодец. Голосовал и поддерживал», «Ура! Супер! Класс! Мама будет рада», «Невероятный голос. Талант», «Вы серьёзно??? Для меня это шоу просто перестало существовать. Просто шок. Как так??? Были же намного сильнее участники...», «Разочарованы с семьёй», «Самая несправедливая победа за все сезоны((( ну второе место ещё да, но не победа, увы!», - писали в комментариях.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает: редкие фото.

Как сообщала Politeka, неуемная Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали: "Нужен корвалол".

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