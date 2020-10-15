Новий спалах китайського вірусу спричинив за собою чергові обмеження
Цю інформацію в своєму Facebook підтвердив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
За словами чиновника, Харків і деякі регіони в області потрапили в червону зону карантину.
Таке рішення було затверджено Держкомісією з питань ТБ і НС.
Як виглядають Пугачова, Волочкова, Івлєєва та інші зірки "під мухою": топ захмелілих фото красунь
Розкута Монро показала, як виглядає без одягу і макіяжу, унікальні кадри: "Пробрало до мурашок"
Різке зниження тарифів, українцям повідомили про комунальну "аномалію": "З 1 листопада..."
"Вагітна Настя, вітаємо": Каменських не змогла приховати кругленький животик
Нові жорсткі обмеження офіційно набудуть чинності вже в понеділок, 19 жовтня.
Як зазначив Олексій Кучер, з епідемією китайського вірусу на Харківщині "все серйозно".
Так, за рішенням держкомісії в червону зону потрапили:
- Харків;
- Люботин;
- Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.
Відзначимо, що в червоній зоні категорично заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ і розважальних закладів, а також відвідування навчальних закладів. Також буде припинена робота громадського транспорту.
Пізніше з'явилася інформація про те, що в червону зону за рішенням Держкомісії також потрапила Полтава. За словами голови ОДА Олега Синєгубова, в обласному центрі буде заборонено відвідування навчальних закладів, кінотеатрів та органів соцзахисту.
Голова Полтавської ОДА у своєму Facebook також зазначив, що в умовах "червоної" зони залишаються регулярні та нерегулярні перевезення, працюватимуть кафе/ресторани, ТРЦ (без розважальних майданчиків) та заклади торговельного та споживчого обслуговування населення.
Нагадавши, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.
Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.
Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.