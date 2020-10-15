Що потрібно знати українцям

Новий спалах китайського вірусу спричинив за собою чергові обмеження

Цю інформацію в своєму Facebook підтвердив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

За словами чиновника, Харків і деякі регіони в області потрапили в червону зону карантину.

Таке рішення було затверджено Держкомісією з питань ТБ і НС.

Нові жорсткі обмеження офіційно набудуть чинності вже в понеділок, 19 жовтня.

Як зазначив Олексій Кучер, з епідемією китайського вірусу на Харківщині "все серйозно".

Так, за рішенням держкомісії в червону зону потрапили:

Харків;

Люботин;

Богодухівський, Лозівський та Первомайський райони.

Відзначимо, що в червоній зоні категорично заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ і розважальних закладів, а також відвідування навчальних закладів. Також буде припинена робота громадського транспорту.

Пізніше з'явилася інформація про те, що в червону зону за рішенням Держкомісії також потрапила Полтава. За словами голови ОДА Олега Синєгубова, в обласному центрі буде заборонено відвідування навчальних закладів, кінотеатрів та органів соцзахисту.

Голова Полтавської ОДА у своєму Facebook також зазначив, що в умовах "червоної" зони залишаються регулярні та нерегулярні перевезення, працюватимуть кафе/ресторани, ТРЦ (без розважальних майданчиків) та заклади торговельного та споживчого обслуговування населення.

Нагадавши, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Як повідомляла Politeka, у Києві масово закривають школи і дитсадки, Заява Кличка.

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