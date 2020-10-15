Президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель у власність українських громад

Під час свого виступі на форумі "Земля-народу" в Чернігівській області глава держави підкреслив, що вже 26 жовтня всі новостворені громади повинні отримати землі в комунальну власність, після чого вони зможуть використовувати кошти від користування землею для свого подальшого розвитку.

"Ми повертаємо землю з центру на місця...Нагадаємо, що закон забороняє продаж земель комунальної власності, а це означає, що наступні покоління українців будуть власниками своєї землі", - заявив Зеленський.

В результаті цієї ініціативи громади отримають у власність більше двох мільйонів гектарів землі.

Нагадаємо, що в квітні цього року Уряд також прийняв рішення про відкриття ринку землі, тим самим скасувавши мораторій на її продаж, що діяв в країні з 2001 року.

Документ передбачає, що в перші два роки його дії землю зможуть купувати тільки громадяни України, при цьому - не більше 100 гектарів в одні руки. Наступні два роки покупка землі стане доступна також і для українських юридичних осіб, але чинному законо обмеженням в не більше ніж 10 тисяч гектарів в одні руки.

Продаж землю громадянам і компаніям з інших країн стане можливою тільки після проведення референдуму. Крім цього, в законі зазначено, що землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності продаватися не будуть.

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