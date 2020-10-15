Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче сельхозземель в собственность украинских громад

Во время своего выступления на форуме "Земля - народу" в Черниговской области глава государства подчеркнул, что уже 26 октября все новосозданные громады должны получить земли в коммунальную собственность, после чего они смогут использовать средства от пользования землей для своего дальнейшего развития.

«Мы возвращаем землю из центра на места… Напомним, что закон запрещает продажу земель коммунальной собственности, а это значит, что последующие поколения украинцев будут собственниками своей земли», - заявил Зеленский.

В результате этой инициативы громады получат в собственность более двух миллионов гектаров земли.

Напомним, что в апреле этого года правительство также приняло решение об открытии рынка земли, тем самым отменив мораторий на ее продажу, действовавший в стране с 2001 года.

Документ предусматривает, что в первые два года его действия землю смогут покупать только граждане Украины, при этом - не больше 100 гектаров в одни руки. Последующие два года покупка земли станет доступна также и для украинских юридических лиц, но дейс ограничением в не больше 10 тысяч гектаров в одни руки.

Продажа землю гражданам и компаниям из других стран станет возможной только после проведения референдума. Кроме этого, в законе указано, что земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.

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