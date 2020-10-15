Боксер Олександр Ломаченко вперше розповів про сутичку з батьком Лопеса в готелі
Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) згадав конфлікт з батьком свого майбутнього суперника володаря титулу IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО), який стався в 2018 році, передає Хsport.ua.
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Чемпіон розповів, що батько боксера почав говорити про свого сина, але йому не сподобалася реакція Ломаченка. Боксер припустив, що Лопес-страшний був п'яним.
«Думаю, він був трохи п'яний. Він почав говорити про свого сина. Йому не сподобалася моя реакція. Він сказав: "Мій хлопчик зламає тебе, мій хлопчик з'їсть тебе». Він підійшов дуже близько. Тоді його друзі забрали його і повели. Думаю, це було дуже нерозумно. Це точно не розумно. Ти дорослий мужик, ти батько. Що ти робиш? Звичайно, коли я буду битися з ним, то буду пам'ятати, що він робив», - розповів Ломаченко.
У той же самий час, тренер і батько Теофімо Лопеса розповів, як накричав на Василя Ломаченка в готелі.
За словами Лопеса-старшого, Ломаченко після цього випадку почав їх з сином недолюблювати:
"Думаю, це сталося після того, як я накричав на нього в готелі. Я підійшов до нього і сказав в очі: "Ми отримаємо тебе, братик. Кожен раз, коли ми опинимося в одному Карді, мій син буде красти твоє шоу. А потім Теофімо знесе твою голову в своєму 16-му бою", - сказав тренер Лопеса.
Нагадаємо, названо суперника Ломаченка після перемоги над Лопесом.
Як повідомляла Politeka, батько Лопеса зробив цинічну заяву про Ломаченка.
Також Politeka писала, що знайшовся боксер, який поб'є Ломаченка.