У чому суть претензій співачки

Українська виконавиця Оля Полякова переконана в тому, що її недавній виступ у Харкові не вплинув на кількість хворих на китайський вірус

Про це вона заявила в прямому ефірі 24 Україна, передає Politeka.

Співачка зажадала від глави МОЗ України Максима Степанова, який перебував у студії, визнати, що він помилився, коли сказав про те, що кількість заражених китайським вірусом на Харківщині зросла через її виступ.

"Ви серйозно вважаєте, що збільшення захворюваності відбулося через мій концерт? Щодня сотні тисяч людей їздять в метро, де не надягають маски. Спалаху через мого виступу не було, і я хочу, щоб ви це визнали. Якщо ви, пане Міністре помилилися, – скажіть це зараз. Я вас зрозумію, так буває. У вас адже складна, нервова робота. Але миритися з передвиборчими маніпуляціями, в яких мене і моє ім'я використовують, я не буду", – висловилася Полякова.

Степанов не залишився в боргу і відповів Поляковій.

"Харків на час концерту, в якому ви брали участь, знаходився на перших місцях по захворюваності в Україні. Ви там наводили цифру 342 хворих 2 жовтня, на сьогодні це близько 500 -600 осіб, які страждають на COVID-19", – заявив глава МОЗ.

Раніше ми писали, що співачка Оля Полякова різко відповіла голові МОЗ Максиму Степанову. Після Харківського концерту на честь Дня Вчителя, на якому виступила Оля Полякова, Степанов щодня робить акцент, що городяни масово інфікувалися covid-19 саме після даного заходу.

Під час ефіру в телеканалі "Україна 24" Полякова відповіла Степанову на випади в її бік, відео з відповіддю вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ця історія, що збільшилася кількість хворих на наступний день після мого концерту. І це заявляє Міністр охорони здоров'я? Ви кого робите ідіотами? Я людина освічена з сім'ї медиків. Я вже точно знаю, скільки йде інкубаційний період", - сказала співачка.

Вона запевнила, що в Україні "не залишилося наївних людей, які не хочуть обговорювати якийсь концерт". При цьому артистка зазначила, що українці "хочуть запитати, що було зроблено за півроку, щоб люди могли нормально працювати".

Вона також нагадала, що на початку вересня організовувала мітинг на знак протесту проти рішень Уряду Про часткову заборону проведення концертів.

"Я просила створити ініціативну групу, зібрати комітет, наших чиновників, наших колег. Щоб вирішити, як ще нашому цеху виживати в епоху кризи. Ніякої групи. Ніякого плану. Нічого. Тому в цих умовах ми можемо працювати так, як можемо працювати", - підкреслила вона.

Нагадаємо, харківська влада злякалася незручних питань про концерт Полякової. Життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Також ми писали, що Оля Полякова потрапила в кримінальну справу і записала екстрене звернення.

Концерт Ольги Полякової в Харкові до Дня вчителя обростає новими скандалами. Так, журналісти нагрянули до голови Новобаварської райдержадміністрації Тетяни Цибульник на роботу, щоб поспілкуватися з приводу такого масового заходу в період розгулу епідемії, проте їх «гаряче» зустрів охоронець.

Відео спілкування преси та чоловіка в уніформі, який навіть на поріг людей не пусти, опублікував телеграм-канал «віха».

На кадрах охоронець штовхає оператора з камерою і вимагає у журналістів відійти від дверей, тому що»у нас коронавірус". Однак на питання однієї з дівчат, чому він без маски, чоловік відповів, що маску «тільки зняв».

Охоронець намагається закрити двері, пообіцявши зателефонувати керівництву і покликати кого-небудь з начальства. Пізніше виявилося, що Цибульник та її заступники «на нараді».

Зазначимо, що голова РДА була на концерті, і відповідне фото є на сторінці Новобаварського району в соціальній мережі Фейсбук. Поруч з нею можна помітити і першого заступника мера Ігоря Терехова.

Популярна українська співачка Оля Полякова повідомила про смерть близької людини. Зірка опублікувала новий пост у своєму Instagram, присвячений режисерові Дімі Маніфесту, який пішов з життя.

Дмитра не стало 13 жовтня після боротьби з онкологічним захворюванням. За життя молодий режисер встиг прославитися роботою з найбільшими зірками українського шоу-бізнесу. Він працював з Юрієм Горбуновим, Тіною Кароль, Дзідзьо, Аліною Гросу, Джамалою та багатьма іншими. Серед зірок, яким Дмитро знімав кліпи, була і Оля Полякова.

У своєму пості співачка зізналася, що не може повірити в смерть режисера.

"Не вкладається в голові, що тебе більше немає з нами... Амбітний, світлий, талановитий хлопець. Трудяга і талант! Тільки днями обговорювали зйомки мого нового кліпу... Спасибі тобі. Нехай твоя душа знайде мир і спокій...",- написала артистка.

Нагадаємо, Полякова зробила заяву після скандального концерту в Харкові.

Як писала Politeka, Харкову загрожує катастрофа після концерту Полякової, Степанов повідомив про наслідки.

Також Politeka писала, що життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.