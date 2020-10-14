"Людина, яка подарувала мені..."

Любов Успенська розповіла про смерть людини, яка пройшла з нею частину її життя

Про це королева шансону написала у своєму Особистому Instagram.

Так, пішов з життя колишній чоловік Любові Успенської Юрій, який подарував співачці знамените прізвище.

За словами Любові Успенської, з Юрієм вона пройшла весь шлях еміграції.

"Тільки що дізналася про смерть мого колишнього чоловіка. Юрій Успенський, людина, яка подарувала мені прізвище, пройшов зі мною весь шлях еміграції, був талановитою людиною, який пройшов зі мною частину мого шляху, пішов з життя. Вічна пам'ять. Сумуємо", - написала королева шансону у своєму мікроблозі.

Користувачі залишили десятки коментарів з підтримкою під публікацією зірки.

"Він не тільки подарував вам прізвище, а й вклав частинку своєї душі у вашій біографії", "співчуваю,сама вдова, немає слів", "Нехай земля буде пухом", "який гарний чоловік. Нехай спочиває з миром...", "Співчуваю", "здавалося б так багато прожитого, але так швидко все пройшло", - написали вони в коментарях.

Раніше в мережі з'явилися чутки про роман Успенської з поп-королем Філіпом Кіркоровим.

Співачка сама підігріла їх відвертою заявою після скандалу зі знаменитим колегою по естраді. Вона натякнула, що справа йде до весілля, хоча сама перебуває у шлюбі з Олександром Плаксіним:

"Ми друзі, може, ще навіть і одружимося. А чого гаситися? Він же любить талановитих. Так що я не проти", - розповідала вона раніше.

Нагадавши, дочка Успенської накинулася на матір з новими звинуваченнями: "мене переслідують і...".

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