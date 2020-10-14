"Человек, который подарил мне..."

Любовь Успенская рассказала о смерти человека, который прошел с ней часть ее жизни

Об этом королева шансона написала в своем личном Instagram.

Так, ушел из жизни бывший муж Любови Успенской Юрий, который подарил певице знаменитую фамилию.

По словам Любови Успенской, с Юрием она прошла весь путь эмиграции.

"Только что узнала о смерти моего бывшего мужа. Юрий Успенский, человек, который подарил мне фамилию, прошёл со мной весь путь эмиграции, был талантливым человеком, который прошел со мной часть моего пути, ушёл из жизни. Вечная память. Скорбим", - написала королева шансона в своем микроблоге.

Пользователи оставили десятки комментариев с поддержкой под публикацией звезды.

"Он не только подарил Вам фамилию, но и вложил частичку своей души в Вашей биографии", "Соболезную,сама вдова, нет слов", "Пусть земля будет пухом", "Какой красивый мужчина. Пусть покоится с миром...", "Соболезную", "Казалось бы так много прожитого, но так быстро все прошло", - написали они в комментариях.

Ранее в сети появились слухи о романе Успенской с поп-королем Филиппом Киркоровым.

Певица сама подогрела их откровенным заявлением после скандала со знаменитым коллегой по эстраде. Она намекнула, что дело идет к свадьбе, хотя сама состоит в браке с Александром Плаксиным:

«Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», - рассказывала она ранее.

Напомним, дочь Успенской накинулась на мать с новыми обвинениями: "Меня преследуют и...".

Как сообщала Politeka, Успенская напугала всех новой внешностью, уколы красоты не помогли.

Также Politeka писала, что Успенская не удержалась и заговорила о романе с Путиным: "Хотел разрушить мою жизнь".