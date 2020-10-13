Легендарна українська телеведуча Олена-Христина Лебідь, наречена колишнього віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, показала груди незнайомцю на вулиці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сьогодні, виявляється, День свободи грудей🙈 свободи від бюстгальтера 😅 загалом, Ізольда вільна найдите знайдіть на фото Ізольду», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Лебідь відображена в той момент, коли вона задирає кофту перед незнайомцем, оголюючи пружні форми. Насправді це накладна груди, накладена поверх тіла телеведучої.

Попри це, деякі з шанувальників Лебідь привітали її з «пластикою».

"На першій фотці Фотошоп", " ми пам'ятаємо Ізольду, в останньому сезоні вона була зіркою! Свободу Сі....грудей», «так, вона постаралася», «з вдалою пластикою тебе, Христина", " блін, не вірю, Кріс таке нема за що б не зробила.... 😂 ", "Ну видно ж що накладні", - пишуть її шанувальники.

Повідомлялося, що 29-річна теледива Олена-Христина Лебідь розважається як може на карантині.

Так, цього разу зірка "Аферисти в мережі" розмістила спільне зі своїм коханим фото, на якому вони позують на тлі вертольота. Знаменитість нехтує карантином і виходить на вулицю без захисної маски.

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