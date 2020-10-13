Легендарная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, невеста бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко, показала грудь незнакомцу на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Сегодня, оказывается, День свободы груди🙈 Свободы от бюстгальтера 😅 В общем, Изольда свободна 🤘🤘🤘 Найдите на фото Изольду», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Лебедь запечатлена в тот момент, когда она задирает кофту перед незнакомцем, оголяя упругие формы. На самом деле это накладная грудь, наложенная поверх тела телеведущей.

Несмотря на это, некоторые из поклонников Лебедь поздравили ее с «пластикой».

«На первой фотке Фотошоп», «Мы помним Изольду,в последнем сезоне она была звездой! Свободу си....грудям», «да, она постаралась», «с удачной пластикой тебя, Кристина», «Блин, не верю, Крис такое не за что бы не сделала.... 😂», «Ну видно же что накладные», - пишут ее поклонники.

Сообщалось, что 29-летняя теледива Елена-Кристина Лебедь развлекается как может на карантине.

Так, на этот раз звезда "Аферисты в сети" разместила совместное со своим возлюбленным фото, на котором они позируют на фоне вертолета. Знаменитость пренебрегает карантином и выходит на улицу без защитной маски.

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