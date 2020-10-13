Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала бездоганну фігуру, вбравшись в тісні шорти
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Я люблю осінь" але сумую за літом". Цього року Австрія підкорила моє серце", - йдеться в тексті повідомлення.
Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Бех-Романчук позує в тісному вбранні, ефектно сівши в кадр.
Анджеліна Джолі засвітила найпотаємніше в легкій сукні без білизни: "Ух ти, ідеальніше не знайти!"
Українка з 13-м розміром грудей показала топ найбільш пристрасних декольте, засвітивши бюст у всіх ракурсах: "Вони прекрасні"
Гривня порве долар, НБУ кардинально змінив курс валют: чого чекати українцям
Принц Вільям раптово кинув Кейт Міддлтон, спливли деталі драми: "Намагалася прийти в себе..."
"Прекрасний горбок«,» Вид неймовірний«,» справжня красоточка«,» так виглядає ідеал«,» обожнюю твої пости", - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила фігурою в спортивній білизні.
Минулого місяця знаменита українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук виграла турнір Діамантової ліги, який відбувся в Катарі. На змаганнях у Досі українка показала найкращий результат сезону стрибком на 6,91 метра. Дівчина захоплює спортсменок і фітнес-красунь своєю завзятістю і формою, якої домагалася завдяки наполегливим тренуванням.
Показати своє підкачане тіло у всій красі і з вдалого ракурсу Марина також вирішила на простому Селфі, зробленим у ванній. Спортсменка позувала лише в білизні насичено-синього відтінку і в спортивній майці, що підкреслює плоский животик.
Нагадаємо, як спокуслива Бех-Романчук в тісних шортах показала ідеальний вигляд ззаду
Також Politeka писала, що Бех-Романчук вразила розмірами своїх "Вишеньок" у бордовому бікіні
А ще Politeka повідомляла, що Бех-Романчук в купальнику показала пружні форми максимально близько