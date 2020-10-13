Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала бездоганну фігуру, вбравшись в тісні шорти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я люблю осінь" але сумую за літом". Цього року Австрія підкорила моє серце", - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Бех-Романчук позує в тісному вбранні, ефектно сівши в кадр.

"Прекрасний горбок«,» Вид неймовірний«,» справжня красоточка«,» так виглядає ідеал«,» обожнюю твої пости", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила фігурою в спортивній білизні.

Минулого місяця знаменита українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук виграла турнір Діамантової ліги, який відбувся в Катарі. На змаганнях у Досі українка показала найкращий результат сезону стрибком на 6,91 метра. Дівчина захоплює спортсменок і фітнес-красунь своєю завзятістю і формою, якої домагалася завдяки наполегливим тренуванням.

Показати своє підкачане тіло у всій красі і з вдалого ракурсу Марина також вирішила на простому Селфі, зробленим у ванній. Спортсменка позувала лише в білизні насичено-синього відтінку і в спортивній майці, що підкреслює плоский животик.

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