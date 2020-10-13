Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала безупречную фигуру, нарядившись в тесные шорты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я люблю осень «но скучаю по лету». В этом году Австрия покорила мое сердце», - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Бех-Романчук позирует в тесном наряде, эффектно усевшись в кадр.

«Прекрасный холмик», «вид невероятный», «настоящая красоточка», «так выглядит идеал», «обожаю твои посты», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук восхитила фигурой в спортивном белье.

В прошлом месяце знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла турнир Бриллиантовой лиги, который состоялся в Катаре. На соревнованиях в Дохе украинка показала лучший результат сезона прыжком на 6,91 метра. Девушка восхищает спортсменок и фитнес-красоток своим упорством и формой, которой добивалась благодаря упорным тренировкам.

Показать свое подкачанное тело во всей красе и с удачного ракурса Марина также решила на простом Селфи, сделанным в ванной. Спортсменка позировала лишь в белье насыщенно-синего оттенка и в спортивной майке, подчеркивающей плоский животик.

Напомним, как соблазнительная Бех-Романчук в тесных шортах показала идеальный вид сзади

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