29-річна відеоблогерка з Росії Настя Івлєєва, яка також є співведучою популярної тревел-програми "Орел і решка", збентежила публіку відвертим кадром

Як інформує Politeka.net, знаменитість показала в соцмережі свіже фото, яке підписала дуже коротко: "Lady"

На знімку Настя задумливо дивиться в свій смартфон, на ній – дуже коротке чорне плаття, яке вигідно підкреслює спокусливі стегна. Зверху сукні на Насті стильний плащ, губи дівчини нафарбовані, також кидається в очі манікюр і модна сумочка знаменитості.

За дуже короткий час новий пост зірки зібрав десятки тисяч лайків (тільки за перші 10 хвилин майже 57 тисяч), що говорить про неймовірну популярність дівчини. Варто нагадати, що у ведучої на сьогоднішній день – 6,7 мільйонів передплатників.

Однак, фанати не тільки ставили "сердечка", також вони висловлювали свої почуття в численних коментарях.

"IKONA краси😍 😍 шик 🔥 красуня 🔥 😍 насправді леді ❤ ️ Ти просто найкраща!💚 Ось так яка леді 😍 Ну що богиня🔥 😍відвал бошки Івлєєва ,ти Секс машина ! Инстабогиня Евпатий коловратий👑 ", – написали фоловерів.

Раніше ми писали, що Настя Івлєєва збентежила відвертим фото. Зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому вигулася в спокусливій позі.

Івлєєва продемонструвала струнку, підтягнуту фігуру в кремовому бікіні. Гаряча блондинка притулилася до стіни, випнувши сідниці і схопившись за ногу. Настя грайливо посміхнулася.

"Доброго ранку, штоле️️🤪", - підписала вона фото.

Користувачі не змогли байдуже пройти повз такої краси і залишили безліч коментарів. Зокрема, деякі відзначили, що у блогерки кудись "пропав" колишній бюст.

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