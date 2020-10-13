28-річна українська співачка Анна Корсун, відома як MARUV, постала перед публікою в новому спокусливому образі

Артистка відома своїми провокаційними відео і фото, нагадує Politeka.net.

Ось і зараз виконавиця потрясла провокаційним чином на новому знімку, який Анна розмістила у себе в Instagram.

На фотографії MARUV одяглася в чорний обтягуючий наряд, через який погляд фанатів мимоволі затримується на крутих стегнах співачки. Напівпрозора блузка дозволяє оцінити ажурний ліфчик Анни, що не приховує апетитні високі груди.

Крім того, на знаменитості чорний капелюшок з вуаллю, натягнутий так глибоко, що очі співачки приховані.

"Ідеальний наряд", – підписала знімок співачка.

Фанати прийшли в захват від нового образу своєї улюблениці. Менш ніж за годину вони поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі, в яких захоплюються Анною. Не залишилася байдужою і відома телеведуча Леся Нікітюк, яка також поставила під публікацією "сердечко".

"Дуже сексуально 😍 шкода на свого хлопця таке не одягнути)Забери мене звідси 🤣😍😍Ти на полячку схожа🖤Beautiful Lady 👀💖🌿Excellent👌💙Шикарно🔥Шикарна і чудова!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😍😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏👏👏👏🔥🔥🔥дівчина вогонь 💯 🔥 ❤ ️ як би я хотіла знятися у ваших кліпах🔥 🔥 🔥", - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що популярна українська виконавиця MARUV захопила красою під час прогулянки з сім'єю.

"Сімейний портрет", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку MARUV позує в колі сім'ї, позбувшись будь-якого латексу і будь-якої вульгарності. На руках вони тримають своїх домашніх вихованців.

"Які ви красиві», «миленько», «Аня, у тебе посмішка мами😍», «які ви милі», «Боже, які ви милі, я плачу», «немає нікого дорожче сім'ї»,» гарненькі", красиві які, супер взагалі", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка MARUV розбурхала фігурою в незвичайному вбранні, показавши зайве.

Не так давно Анна показала, як приводить тіло у форму після карантину, а також займається з колегами в посиленому режимі, готуючись до концертів. І, схоже, у молодої співачки вийшло задумане - на нових фото, представлених в соціальній мережі Instagram Анна Корсун виглядає помітно схудлою.

Так, Анна для нової фотосесії одягла модний піджак з леопардовим принтом на один гудзик, доповнила образ сіточкою, зовсім не приховує зону її декольте, а також одягла прозорі лосини з провокаційними вирізами на сідницях.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії

Також Рoliteka повідомляла, що MARUV без одягу знялася в незвичайному вигляді і потрясла мережу