Зірка не може зупинитися від демонстрації своїх форм

Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, одягла майже невидимі трусики

Знаменитість прославилася на весь світ після перемог на конкурсі "Міс Бум-Бум", пише Politeka.net. Сьюзі активно заробляє, завдяки своїм накачаним принадам, і публікує сміливі фото у своєму Instagram і на одному з сайтів.

В одному з останніх постів модель постала в крихітних синіх трусиках з маленьким ланцюжком, що служив відмінною прикрасою.

Модель розпустила довге волосся, яке лягло красивою хвилею, в кінці ніби "вдаривши" по сідницях.

Бікіні натягнулося вище стегон, трохи скрутившись з боків, здавалося, ніби воно і зовсім невидиме, якби не виділялися сині смужки на тілі.

Сьюзі також позувала в білій футболці, яку підв'язала під грудьми, таким чином вона і краще показала тонку талію.

За вісім годин пост зібрав майже 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали масу захоплених повідомлень.

"Дуже жарко, крихітко", - зізнався один з шанувальників.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала на ліжку, виставивши назад свою п'яту точку.

Кортес була в чорному топіку, який обтягнув її неймовірні форми і в майже невидимих трусиках. Тонкі лямки останніх впивалися в шкіру моделі.

Сьюзі хвалилася пружними, накачаними ніжками, форму яких заробила на тренуваннях.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес позувала на шезлонгу, красиво вигнувшись. Вона показала результати своїх частих тренувань, влягшись в досить сміливій позі.

Модель зав'язала крихітний купальник на маленьких бретельках. Позаду був грайливий бантик.

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