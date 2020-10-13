У 2020 році переведення годинників на зимовий час в Україні збігається з не менш важливою подією - місцевими виборами

Українці традиційно крутять стрілки на годину назад в останню неділю жовтня, це потрібно не забути зробити в ніч з 24 на 25 жовтня, попереджає Politeka.net. На щастя, багато сучасні гаджети звіряють час по місцевій мережі і автоматично підлаштовуються під зміни - перевести доведеться тільки старі годинники. Іншими словами, власники нових смартфонів можуть спокійно спати на годину довше, не побоюючись, що будильник розбудить їх завчасно.

Переведення годинників на зимовий час придумали, щоб економити електроенергію і "збільшити" світлий час доби після зміни сезону. Однак все частіше експерти говорять про негативні наслідки процедури, які можуть переважувати позитивні.

Переведення годинників на зимовий час впливає на стан здоров'я, адже біологічні ритми не можна перевести легким поворотом коліщатка. Як відзначають медики, організму потрібно близько тижня, щоб перебудуватися до нового режиму дня, а в цей період людина може страждати від головних або серцевих болів. Знизити неприємні ефекти можна, якщо заздалегідь почати готуватися до переведення годинників на зимовий час.

Перше, що потрібно зробити українцям до 24 Жовтня, поступово змінити режим сну. Найкраще за тиждень починати засипати і прокидатися трохи пізніше: спочатку на 10-20 хвилин, а через кілька днів і на всю годину. Денний сон і зловживання кавою в цій ситуації зроблять тільки гірше.

Слід також зміцнити імунітет, який може похитнутися через різку зміну режиму. Рекомендується їсти більше овочів і фруктів. Крім того, через перехід на зимовий час часто загострюються хронічні захворювання серцево-судинної системи. Кілька днів до і після переведення годинників - це найкращий момент, щоб почати бігати вранці і влаштовувати піші прогулянки.

У деяких людей після переходу на зимовий час падає концентрація, через що дуже небезпечно їздити за кермом. Краще буде хоча б на день пересісти з особистого на громадський транспорт і не займатися небезпечною роботою.

Нагадавши, карантин по-новому з 5 жовтня, що посилили і заборонили для українців на 14 днів.

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