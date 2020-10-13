Український співак Віктор Павлік вибачився перед шанувальниками після жарту, який наробив багато галасу в мережі

Як повідомляє Politeka.net, Виконавець зробив зізнання на своїй сторінці в соціальній мережі "Facebook". Деякий час тому він виклав зображення в стилі передвиборчих плакатів, на якому представив себе кандидатом до Дніпропетровської обласної ради від політичної партії "Слуга народу". Багато українців розкритикували таку витівку зірки, після чого Віктор Павлік визнав свою помилку.

"Дорогі люди! Я щиро приношу свої вибачення за невдалий жарт! Не міг навіть і подумати, що ви мені так вірите ! Це самий справжній фейк! ФЕЙК ФЕЙКОВИЧ!",- написав артист у соцмережі. - "Я просто хотів трохи розбавити цей сірий дощовий день. А виявилося, що невдало я пожартував. Більше не буду, повірте ! Зробив висновки".

Користувачі соцмережі не залишили без уваги цей пост і засипали його коментарями:

"Я говорив, що будеш битий"; "Не жартуйте так більше, а то ще дійсно повірять"; "Краще співайте, у Вас це класно виходить"; "Вітя я перепрошую. Але такий жарт за останній рік я вже бачу вдруге. Співпадіння? Не думаю ..)))"; "Ой, налякали ... Віктор, не можна так ... і ще й по Дніпру".

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