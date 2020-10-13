Частина українців ризикує найближчим часом залишитися без виплат від держави

Про це пише Politeka, посилаючись на ресурс Донецькі новини.

Повідомляється, що пов'язано це з тим, що понад 100 тисяч пенсіонерів-переселенців Донбасу не має можливості обміняти свої прострочені банківські картки.

Українці, які перебувають зараз на окупованих територіях, схвильовані.

"Нові картки отримати не можемо, тому що не можемо виїхати через ситуацію з коронавірусом. Значить, у нас немає грошей. Люди, які залишилися тут з незалежних від них причин, виявилися заручниками", – поділилася переселенка Марина.

У свою чергу, член Ради ВПО Краматорська Олександр Ворошков каже, що люди знаходяться на межі виживання.

"На межі голоду, відверто кажучи", – повідомив він.

Як відомо, в Ощадбанку отримують пенсії понад 250 тисяч переселенців. У банку кажуть, що в разі, якщо карантин скасований не буде, термін дії карток продовжать ще на один місяць. Що буде далі-невідомо.

Раніше ми писали про те, що були озвучені причини, за якими українців можуть позбавити пенсій. Перелік цих причин викладено в законі, і якщо українцям відмовили в пенсії, то спершу їм потрібно отримати письмову відповідь від ПФУ, після чого направити їм лист із запереченням.

Ті українці, які оформили собі виплати за підробленими документами, можуть попрощатися з грошима. Їх відсіють в рамках масштабної верифікації.

Можна втратити виплати через помилку в прізвищі. Старий стаж, як відомо, можна підтвердити тільки за допомогою трудової. І якщо в записах допущена помилка в прізвищі, то ПФУ може анулювати цей стаж і урізати розмір виплат.

Також без виплат залишаться ті пенсіонери, які зараз проживають за кордоном. Такі норми також прописані в законодавстві.

Якщо пенсіонер не отримають виплату протягом шести місяців, то це, як попереджають в ПФУ, може послужити причиною для припинення нарахування грошей.

У ПФУ додали, що в зоні ризику - переселенці, які часто змінюють місце проживання.

"Якщо за результатами перевірки, проведеної підрозділами Державної міграційної служби, буде прийнято рішення про те, що фактичне місце проживання не відповідає офіційному, виплата пенсії буде припинена з наступного місяця", – попередили в прес-службі ГУ ПФУ в Донецькій області.

Деякі українці ризикують найближчим часом залишитися без виплат від держави. З такими проблемами можуть зіткнутися жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Так, пенсіонери, які сьогодні проживають на окупованому Донбасі і отримують місцеві пенсії, можуть їх втратити, якщо виявилися непрацездатні і не змогли зняти свої виплати або отримати їх у листоноші протягом 6 місяців.

"Пенсійні виплати зупиняються, та пенсія, що була на рахунку, йде в музей поля чудес", - скаржаться місцеві пенсіонери.

Крім цього, жителі скаржаться на складнощі, які виникають при оформленні довіреності на отримання пенсії іншими особами.

"Українську або російську довіреності не приймають. У " ДНР " чомусь приймають документацію місцевого зразка. Та й то термін дії, якщо навіть пощастило отримати подібне, становить тільки один місяць», - розповів інший пільговик.

Поки окупаційна влада мовчить, місцеві жителі обурені діями колаборантів, з вини яких вони ризикують залишитися без грошей.

Українцям для отримання пенсійних виплат від держави потрібно порівняти свій страховий стаж до нових вимог / Згідно з розрахунками, через сім років тільки половина українців зможе піти на заслужений відпочинок в 60 років.

Так, вимоги по страховому стажу, який необхідний для отримання виплат від держави, зростають щорічно, поки в 2027-му не складуть 35 років.

Якщо 60 років вам виповниться в 2027-м або пізніше, потрібно до цього моменту вже мати максимальний стаж, якщо в 2026 - 34 роки і так далі. На сьогоднішній день мінімальний стаж для пенсії в 60 років становить 28 років.

За даними Пенсійного фонду, за останній рік кількість співробітників, які сплачують внесок до ПФУ, скоротилося на 565 тис. Чоловік.

Українські пенсіонери ризикують залишитися без будь-яких виплат від держави. З такою заявою виступив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль у Львові.

За його словами, через 15 років Україна більше не зможе виплачувати пенсії населенню, так як на одну працюючу людину припадатиме два пенсіонери. У зв'язку з цим в Кабміні працюють над введенням накопичувальної пенсійної системи.

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