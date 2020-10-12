Українських заробітчан, які зайняті на трудових фронтах Євросоюзу, вирішили попередити про прийдешні зміни

Про це йдеться в повідомленні Ради Європейського Союзу, передає DW.

Так, державам пропонує надавати сезонним співробітникам інформацію, яка стосується їх прав і обов'язків. Робитися це повинно на їх рідній мові й без канцеляризмів.

У Раді Євросоюзу роздумують над введенням чітких правил для роботи агентств з працевлаштування на сезонні роботи. Зокрема, їх хочуть позбавити можливості забирати надлишкову або збирати незаконну плату за виряджання людей в іншу країни.

Подібні вимоги, стверджують в Європі, повинні діяти й за межами Союзу. Для цього держава і Єврокомісія радять подбати про те, щоб сезонним працівникам платили зарплату не нижче встановленого стандарту в країні, де вони перебувають.

Крім того, повинні бути припинені «експлуататорські практики», серед яких і торгівля людьми, які хочуть попрацювати за кордоном.

До цього ми розповідали, що українські заробітчани зі страхом чекають посилення карантину за кордоном.

Кількість заражених китайським вірусом стрімко зростає не тільки в Україні, але і за її межами, тому багато країн готуються до посилення карантину.

Нагадавши, Українська заробітчанка поїхала до Польщі й впала в кому, рідні просять про допомогу.

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