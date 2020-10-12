Украинских заробитчан, которые заняты на трудовых фронтах Евросоюза, решили предупредить о грядущих изменениях
Об этом говорится в сообщении Совета Европейского союза, передает DW.
Так, государствам предлагает предоставлять сезонным сотрудникам информацию, которая касается их прав и обязанностей. Делаться это должно на их родном языке и без канцеляризмов.
В совете Евросоюза раздумывают над введением четких правил для работы агентств по трудоустройству на сезонные работы. В частности, их хотят лишить возможности забирать избыточную или собирать незаконную плату за отправку людей в другую страны.
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Подобные требования, утверждают в Европе, должны действовать и за пределами союза. Для этого государство и Еврокомиссия советуют позаботиться о том, чтобы сезонным работникам платили зарплату не ниже установленного стандарта в стране, где они пребывают.
Кроме того, должны быть прекращены «эксплуататорские практики», среди которых и торговля людьми, которые хотят поработать за границей.
До этого мы рассказывали, что украинские заробитчане со страхом ждут ужесточения карантина за границей.
Количество зараженных китайским вирусом стремительно растет не только в Украине, но и за ее пределами, поэтому многие страны готовятся к ужесточению карантина.
Напомним, украинская заробитчанка уехала в Польшу и впала в кому, родные просят о помощи.
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