Украинских заробитчан, которые заняты на трудовых фронтах Евросоюза, решили предупредить о грядущих изменениях

Об этом говорится в сообщении Совета Европейского союза, передает DW.

Так, государствам предлагает предоставлять сезонным сотрудникам информацию, которая касается их прав и обязанностей. Делаться это должно на их родном языке и без канцеляризмов.

В совете Евросоюза раздумывают над введением четких правил для работы агентств по трудоустройству на сезонные работы. В частности, их хотят лишить возможности забирать избыточную или собирать незаконную плату за отправку людей в другую страны.

Подобные требования, утверждают в Европе, должны действовать и за пределами союза. Для этого государство и Еврокомиссия советуют позаботиться о том, чтобы сезонным работникам платили зарплату не ниже установленного стандарта в стране, где они пребывают.

Кроме того, должны быть прекращены «эксплуататорские практики», среди которых и торговля людьми, которые хотят поработать за границей.

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