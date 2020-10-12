Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, який раніше грав у "Динамо", невтомно спокушає своїх фоловерів бездоганними формами
Так і сьогодні знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instagram новий гарячий образ, повідомляє Politeka.
Так, модель постала на цей раз в розкритому піджаку, що не приховує її ідеальних грудей. На ногах дівчини - обтягуючі штани, завдяки яким фанати можуть вдосталь насолодитися апетитними формами Ірини.
На руках дівчини - браслет і годинник, довершують образ стильні окуляри.
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Ірина Морозюк оригінально підписала свій пост. Замість слів, вона поставила один лише "диявольський" смайлик ♪
Фолловери дуже активно відреагували на новий образ своєї улюблениці, викупавши модель в хвалебних коментарях.
"дуже харизматична картина👏 👏 👏 а серпневі, хлопці? 😉 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Turkish translate?👍 👊 🍆 ",- написали вони.
Раніше ми писали, що екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", показала" самий сік " в крихітному бікіні. Зірка Інстаграма невпинно хвалиться ідеальними формами, які заробила завдяки заняттям у спортзалі.
Красуня постала на одному з нових фото в блакитному мікро-бікіні. Ірина схрестила тонкі лямки, зав'язавши їх на потилиці. В результаті округлості з'єднали два трикутних клаптика тканини.
Модель пальцями натягнула лямки крихітних плавок, підкресливши вигини. Доповнили пляжний образ різні аксесуари.
Пишні груди, плоский животик і стегна гарної форми - виглядає запаморочливо. За годину пост зібрав майже 3000 лайків і багато коментарів.
Ірина Морозюк нерідко постає в жарких образах, спокушаючи своїми бездоганними вигинами. Красуня опублікувала в своєму Instagram одне з найгарячіших фото в стильному образі.
Модель постала в короткому топіку, який тримався на грудях, завдяки завязочке посередині.
Виріз дав зовсім небагато поглянути на бюст зірки. Зверху, на плечі, блондинка накинула смугастий піджак.
Струнка талія і красивий живіт - це тіло виглядає неймовірно. Незвичайні лосини з вирізом в районі стегна обтягнули п'яту точку.
Зірка Інстаграма дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.
"Сьогодні без поста, можна так ? 😋 ",- поцікавилася розкішна дівчина у своїх шанувальників.
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