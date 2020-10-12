Бывшая жена украинского футболиста Николая Морозюка, который ранее играл в "Динамо", без устали соблазнает своих фолловеров безупречными формами
Так и сегодня знаменитость разместила на своей страничке в Инстаграм новый горячий образ, сообщает Politeka.
Так, модель предстала на этот раз в распахнутом пиджаке, не скрывающем ее идеальной груди. На ногах девушки – обтягивающие брюки, благодаря которым фанаты могут вдоволь насладиться аппетитными формами Ирины.
На руках девушки – браслет и часы, довершают образ стильные очки.
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Ирина Морозюк оригинально подписала свой пост. Вместо слов, она поставила один лишь "дьявольский" смайлик 😈
Фолловеры очень активно отреагировали на новый образ своей любимицы, искупав модель в хвалебных комментариях.
"очень харизматичная картина👏👏👏 А Августовськие , парни? 😉 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Turkish translate?👍👊🍆", – написали они.
Ранее мы писали, что экс-супруга украинского футболиста Николая Морозюка, бывшего игрока "Динамо", показала "самый сок" в крохотном бикини. Звезда Инстаграма неустанно хвастается идеальными формами, которые заработала благодаря занятиям в спортзале.
Красотка предстала на одном из новых фото в голубом микро-бикини. Ирина скрестила тонкие лямки, завязав их на затылке. В результате округлости соединили два треугольных лоскутка ткани.
Модель пальцами натянула лямки крохотных плавок, подчеркнув изгибы. Дополнили пляжный образ различные аксессуары.
Пышная грудь, плоский животик и бедра красивой формы - выглядит головокружительно. За час пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.
Ирина Морозюк нередко предстает в жарких образах, соблазняя своими безупречными изгибами. Красотка опубликовала в своем Инстаграм одно из самых горячих фото в стильном образе.
Модель предстала в коротком топике, который держался на груди, благодаря завязочке посередине.
Вырез дал совсем немного взглянуть на бюст звезды. Сверху, на плечи, блондинка накинула полосатый пиджак.
Стройная талия и красивый живот - это тело выглядит невероятно. Необычные лосины с вырезом в районе бедра обтянули пятую точку.
Звезда Инстаграма смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.
"Сегодня без поста, можно так ? 😋", - поинтересовалась роскошная девушка у своих поклонников.
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