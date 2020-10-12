Популярний український доктор Євген Комаровський показав, як потрібно розслаблятися на відпочинку

Свіжу публікацію він опублікував у своєму Особистому Instagram.

Так, Євген Комаровський похвалився морською риболовлею, на яку він відправився в сонячній Туреччині.

На свіжому знімку можна побачити популярного доктора, що стоїть на борту яхти, і який позує в "тільнику" з вудкою в руках.

"Ранкова морська рибалка. На креветку, кальмара і ковбасу ловиться дрібна, нахабна і отруйна риба фугу. Все інше не встигає дістатися до гачка. І взагалі, як вам костюмчик?",- написав він у підписі до публікації.

Користувачі засипали Євгена Комаровського лайками і захопленими коментарями.

"Боніфацій", " Боже, моє серце розбите! Який костюмчик, який бравий вигляд!", "Головне, що душа співає", "Доктор, ви чарівні в будь-якому комтюмчике! Ви тут-морський вовк!", "Головне, щоб костюмчик сидів", " Костюмчик - бомба!! Гарного відпочинку!", "Канікули Боніфація"," ви нагадали мені Лева Боніфація", "От би всі лікарі могли собі таке дозволити", "Доктор,ви чарівні в будь-якому комтюмчике! Ви тут-морський вовк!",- написали вони в коментарях під фото.

Раніше Євген Комаровський відповів на питання з приводу карантину і запасу їжі. Так, у лікаря з багаторічним стажем поцікавилися, що потрібно купувати і не відчувати себе обділеним вітамінами.

За словами доктора, потрібно купувати непсувні продукти і ліки, завдяки яким можна буде не виходити з дому хоча б два-три тижні.

Перш за все, рекомендується придбати "довгограючі" овочі та фрукти, серед яких: цибуля, буряк, бобові, часник, картопля, морква, яблука, апельсини, лимони і так далі.

Нагадавши, доктор Комаровський розповів, як підвищити імунітет: про це повинен знати кожен.

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