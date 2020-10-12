Популярный украинский доктор Евгений Комаровский показал, как нужно расслабляться на отдыхе

Свежую публикацию он опубликовал в своем личном Instagram.

Так, Евгений Комаровский похвастался морской рыбалкой, на которую он отправился в солнечной Турции.

На свежем снимке можно увидеть популярного доктора, стоящего на борту яхты, и который позирует в "тельняшке" с удочкой в руках.

"Утренняя морская рыбалка. На креветку, кальмара и колбасу ловится мелкая, наглая и ядовитая рыба фугу. Все остальное не успевает добраться до крючка. И вообще, как вам костюмчик?", - написал он в подписи к публикации.

Пользователи засыпали Евгения Комаровского лайками и восторженными комментариями.

"Бонифаций", "Боже, мое сердце разбито! Какой костюмчик, какой бравый вид!", "Главное, что душа поет", "Доктор,Вы неотразимы в любом комтюмчике! Вы тут - морской волк!", "Главное, чтобы костюмчик сидел", "Костюмчик - бомба!! Хорошего отдыха!", "Каникулы Бонифация", "Вы напомнили мне льва Бонифация", "Вот бы все врачи могли себе такое позволить", "Доктор,Вы неотразимы в любом комтюмчике! Вы тут - морской волк!", - написали они в комментариях под фото.

Ранее Евгений Комаровский ответил на вопрос по поводу карантина и запаса еды. Так, у врача с многолетним стажем поинтересовались, что нужно покупать и не ощущать себя обделенным витаминами.

По словам доктора, нужно покупать непортящиеся продукты и лекарства, благодаря которым можно будет не выходить из дома хотя бы две-три недели.

Прежде всего, рекомендуется приобрести "долгоиграющие" овощи и фрукты, среди которых: лук, свекла, бобовые, чеснок, картофель, морковь, яблоки, апельсины, лимоны и так далее.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

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