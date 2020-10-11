Популярний український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показався в оточенні виконавиці Насті Каменських

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

"Ми починаємо танці!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Горбунов позує в оточенні Каменських, яка вирішила приміряти сукню з екстравагантним декольте. Обидві зірки єхидно заглядають в кадр.

«Вауу», «ракета», «Класні«, «супер виглядаєте», «сонечко, виглядати відпадно»,»вогонь», «бомбезний знімок», - пишуть користувачі мережі.

До цього ми розповідали, що Катя Осадча і Юрій Горбунов показали, як насолоджуються компанією один одного, на милому сімейному фото

Відомий український ведучий поділився зворушливим Селфі з дружиною у своєму Instagram.

На фото Горбунов позує перед камерою в бузковій сорочці. При цьому до нього тісно притулилася його дружина. Осадча для фото вибрала яскраво-жовту сукню з відкритими плечима і оригінальними рукавами. При цьому її наряд виглядає не по-осінньому легким. За фото можна помітити, що на обличчі ведучої зовсім немає косметики.

Ведуча зі щасливою посмішкою обіймає свого чоловіка і виглядає дуже задоволеною.

Нагадавши, обиженний Остапчук публічно зчепився з шоу Осадчої.

Як повідомляла Politeka, веселі Каменських і Осадча з чоловіками покрасувалися в строкатих нарядах: "тепленькі".

Також Politeka писала, що Осадча показала дуже рідкісне фото 18 - річного сина, про який мало хто знає: "синок-копія...".