Популярний український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов показався в оточенні виконавиці Насті Каменських
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
"Ми починаємо танці!» - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку Горбунов позує в оточенні Каменських, яка вирішила приміряти сукню з екстравагантним декольте. Обидві зірки єхидно заглядають в кадр.
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«Вауу», «ракета», «Класні«, «супер виглядаєте», «сонечко, виглядати відпадно»,»вогонь», «бомбезний знімок», - пишуть користувачі мережі.
До цього ми розповідали, що Катя Осадча і Юрій Горбунов показали, як насолоджуються компанією один одного, на милому сімейному фото
Відомий український ведучий поділився зворушливим Селфі з дружиною у своєму Instagram.
На фото Горбунов позує перед камерою в бузковій сорочці. При цьому до нього тісно притулилася його дружина. Осадча для фото вибрала яскраво-жовту сукню з відкритими плечима і оригінальними рукавами. При цьому її наряд виглядає не по-осінньому легким. За фото можна помітити, що на обличчі ведучої зовсім немає косметики.
Ведуча зі щасливою посмішкою обіймає свого чоловіка і виглядає дуже задоволеною.
Нагадавши, обиженний Остапчук публічно зчепився з шоу Осадчої.
Як повідомляла Politeka, веселі Каменських і Осадча з чоловіками покрасувалися в строкатих нарядах: "тепленькі".
Також Politeka писала, що Осадча показала дуже рідкісне фото 18 - річного сина, про який мало хто знає: "синок-копія...".