Відомий співак Сергій Бабкін розчулив шанувальників сімейним фото
Як повідомляє Politeka.net, подружжя Сергій і Сніжана Бабкіни виховують трьох дітей - 13-річного Артура, 9-річну Веселину і Єлисея, який з'явився на світ рік тому. Сім'я Бабкіних обожнює спільні прогулянки і, навіть незважаючи на погану погоду, відправляється на променад.
На свіжому кадрі в Instagram музикант показав спільне фото з молодшим сином Єлисеєм.
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Зворушливе фото тата і сина в момент душевного спілкування зроблено ніби випадково. Хлопчик в яскравій жовтій кофтині м'яко торкається ручкою татової шиї, а Сергій тримає його на руках, щасливо посміхаючись.
Артист залишив красномовний підпис під трепетним кадром:
"Кожен наш день-особливий!💛 Головне-знайти в сьогоднішньому дні, за що можна зачепитися і внутрішньо розвинути це в щастя ДНЯ!☀️ ".
Під знімком коментатори не втрималися від теплих слів на адресу зіркової сім'ї – їх зворушила спільне проведення часу батька і сина. Телеведуча Леся Нікітюк також не втрималася і залишила під фото парочку емодзі.
"Ви прекрасні, фото просто пронизане теплом і випромінює щастя", " яке суперове фото! сонячне! Замилували", "Спасибі вам за те, що робите цей світ кращим", " ☺ ❤️так тримати! Ви Кльові! Ми пишаємося Вами!", "лучик позитива"
Нагадаємо, біда обрушилася на сім'ю Бабкіних, подружжя зробило заяву.
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