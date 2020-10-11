Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі похвалилася пружними формами під час відпочинку на пляжі
Емілі часто балує себе затишним відпочинком. Так як дівчина не любить займатися спортом в тісних приміщеннях і залах в цілому, вона вважає за краще проводити час з користю на пляжі і багато рухається під час прогулянок. При цьому на узбережжі дівчина часто підкорює фанатів стильними "луками".
Наприклад, монокіні Емілі з глибоким декольте і мила панамка з леопардовим принтом порадували користувачів. Чорний купальник ідеально поєднувався з головним убором, а невелика золотий ланцюжок вдало завершила образ. Повернувшись до камери боком, Ратаковскі ще й вдалося посвітити бюстом з вигідного ракурсу:
"Любить капелюх; ви схожі на Кендалл Дженнер; О боже, це моя капелюх з Нью-Йорка @ rachiemclean83😂; у мене золото, але срібло на мені виглядає краще; Хочу порвати; Ви так схвильовані і так прекрасні; лялька; Мати-Земля, дівчина просто чудова; Привіт красуня; я подивився на тебе на цьому пляжі; красива картина; ти любиш свою капелюх».
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На останньому кадрі на фанатській сторінці Емілі також з'явилося фото, на якому модель постала в мереживному вбранні.
Спокуслива мереживна сукня з напівпрозорої чорної тканини ледь прикриває тіло Ратаковскі, демонструючи всі достоїнства її ідеальної фігури. Екстремальне декольте дозволяє розгледіти її сталевий прес і пишний бюст, який вона не посоромилася показати без білизни.
Образ для світського виходу вона доповнила модними прикрасами: масивним кільцем з бісеру і довгими срібними сережками.
Доповнює картину укладання зі злегка розпатланим волоссям і чуттєвий макіяж з довгими стрілками. Дівчина стоїть посеред вулиці, а на задньому тлі видно поспішають кудись люди.
Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.
Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі