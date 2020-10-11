ПриватБанк викрили у раптовому блокуванні карт українців без пояснення причин

Про обурливі дії банку розповів його клієнт у відгуку на сайті Мінфін.

За словами українця, днями ПриватБанк ні з того ні з сього заблокував його карту, не назвавши ніяких причин. Клієнт підкреслює, що не проводив ніяких незвичайних операцій.

"Ніхто нічого не знає в цьому банку. Користувався картою як зазвичай, поклав грошей і витратив через Інтернет, суми не великі! Заблокували особисті гроші! А якби вони терміново потрібні?",- обурився українець.

Він вважає такі дії банку абсолютно неправомірними.

У свою чергу, представники банку відповіли, що не можуть зняти обмеження з карти українця.

"На жаль, виконати ваше прохання та зняти обмеження в обслуговуванні немає можливості. Ми звернулись в особистому повідомленні для надання інформації та рекомендацій", - йдеться в офіційній відповіді банку.

Раніше ми писали, що українці зіткнулися з пропажею грошей при використанні терміналів Приватбанку.

Так, одна українка поскаржилася на те, що ще 29 вересня здійснювала платіж на суму 4500 грн на рахунок юридичної особи через термінал ПриватБанку.

«За роздрукованим чеком "Результат: Опрацьовано. Строк виконання 3 дні." Подзвонила на гарячу лінію, де оператор мені відповіла, що гроші потрапили в ручну обробку, не переживайте. Але на сьогоднішній день 07.10.2020 р. гроші не зайшли ні на юр.обличчя, ні мені не повернулися. Вони зникли...", - розповіла жінка.

Нагадавши, ПриватБанк відключає всі сервіси, термінова Заява.

Як повідомляла Politeka, відмова в прийомі деяких грошей, ПриватБанк приголомшив нововведеннями: "на одного клієнта не більше...".

Також Politeka писала, що українці позбавляються великих сум при платежах і поповненні, в ПриватБанку відповіли.