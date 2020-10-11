Український шоумен Вадим Мічковський, відомий як Дядя Жора, розповів, як живе після інсульту

Навесні цього року у відомого шоумена діагностували інсульт. Із симптомів у артиста був сильний головний біль і двоїлося в очах. Коли дружина змусила його звернутися до лікаря, Вадим Мічковський зробив МРТ і дізнався невтішний діагноз.

В програмі "Світське життя" для Каті Осадчої розповів, як живе після діагнозу.



Комік зізнався, що його життя кардинально змінилося після хвороби. Зірка не тільки відмовився від поганих звичок, але і переглянув свій режим дня і підключив спорт.

"Перейшов більше на спорт і у мене головна проблема була, на тлі чого це все сталося, це перевтома, Нічний графік життя. Я працював до 3 ранку", - розповідав в інтерв'ю український комік.



Крім того, Дядя Жора зізнався, що зрозумів - життя настільки коротке, що нею потрібно максимально насолоджуватися. Тому артист відгуляв своє 45-річчя з розмахом.

"Ця ситуація та хвороба підштовхнула. Живемо один раз, збирати друзів треба частіше, тим більше, рік такий собі, тому треба побільше таких позитивних подій",- заявив шоумен.

Також раніше повідомлялося, що український шоумен і комік Вадим Мічковський, більш відомий як Дядя Жора, розповів, як повернувся додому після інсульту.

Мічковський представив спеціально короткий ролик, на якому видно, як він покидає стіни лікарняного закладу.

"Все! Відмотав свій визначений строк на лікарняному ліжку! Тепер свобода!", - підписав ролик Вадим.

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