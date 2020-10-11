Украинский шоумен Вадим Мичковский, известный как Дядя Жора, рассказал, как живет после инсульта

Весной этого года у известного шоумена диагностировали инсульт. Из симптомов у артиста была сильная головная боль и двоилось в глазах. Когда жена заставила его обратиться к врачу, Вадим Мичковский сделал МРТ и узнал неутешительный диагноз.

В программе "Светская жизнь" для Кати Осадчей рассказал, как живет после диагноза.



Комик признался, что его жизнь кардинально изменилась после болезни. Звезда не только отказался от плохих привычек, но и пересмотрел свой режим дня и подключил спорт.

"Перешел больше на спорт и у меня главная проблема была, на фоне чего это все произошло, это переутомление, ночной график жизни. Я работал до 3 утра", – рассказывал в интервью украинский комик.



Кроме того, Дядя Жора признался, что понял - жизнь настолько коротка, что ею нужно максимально наслаждаться. Поэтому артист отгулял свое 45-летие с размахом.

"Эта ситуация и болезнь подтолкнула. Живем один раз, собирать друзей надо чаще, тем более, год такой себе, поэтому надо побольше таких положительных событий", – заявил шоумен.

Также ранее сообщалось, что украинский шоумен и комик Вадим Мичковский, более известный как Дядя Жора, рассказал, как вернулся домой после инсульта.

Мичковский представил специально короткий ролик, на котором видно, как он покидает стены больничного учреждения.

"Все! Отмотал свой положенный срок на больничной койке! Теперь свобода!", - подписал ролик Вадим.

Напомним, известного комика атаковали в Киеве: появилось экстренное обращение, видео.

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