Курс гривні до кінця року чекає падіння через зростання попиту на валюту

В останні місяці 2020 року курс гривні може опуститися до 29 за долар США, що стало б найнижчою позначкою з 2015 року. Про це пише Зеркало недели з посиланням на опитування Reuters.

Підкреслюється, що головною причиною падіння гривні стали затримки з кредитними надходженнями від міжнародних партнерів.

За розрахунками аналітиків, за підсумками цього року українська валюта втратить близько 18% своєї вартості. Причинами називають відтік іноземного капіталу з місцевих облігацій і збільшення витрат на соціальні потреби.

Підкреслюється, що ще на початку року курс гривні по відношенню до долара тримався на позначці в 23,7, а зараз він впав до 28,3.

У свою чергу, директор казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін розповів Українським Новинам, що девальвація гривні пов'язана зі зростанням попиту на валюту, який, у свою чергу, пояснюється невизначеністю щодо співпраці з МВФ і великим дефіцитом бюджету. Так, аналітики бачать чіткий зв'язок між новинами про можливі проблеми з отриманням траншу МВФ і зростанням курсу долара.

"Тому в найближчі пару тижнів ми очікуємо на курс 28,30-28,40, а до кінця року 28,30-28,70 UAH/USD", - заявив кабін.

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