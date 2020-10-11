Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі показала елегантний, але в той же самий час

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковскі відома в світі модель, яка не соромиться виставляти на публіку свої форми в білизні. Часом вона взагалі постає перед громадськістю без одягу. Її офіційна сторінка в Instagrаm рясніє знімками моделі в пікантних нарядах.

На останньому кадрі на фанатській сторінці Емілі з'явилося фото, на якому модель постала в мереживному вбранні.

Спокуслива мереживна сукня з напівпрозорої чорної тканини ледь прикриває тіло Ратаковскі, демонструючи всі достоїнства її ідеальної фігури. Екстремальне декольте дозволяє розгледіти її сталевий прес і пишний бюст, який вона не посоромилася показати без білизни.

Образ для світського виходу вона доповнила модними прикрасами: масивним кільцем з бісеру і довгими срібними сережками.

Доповнює картину укладання зі злегка розпатланим волоссям і чуттєвий макіяж з довгими стрілками. Дівчина стоїть посеред вулиці, а на задньому тлі видно поспішають кудись люди.

Багато шанувальників розхвалили Ратаковскі, залишивши для неї компліменти. Деякі користувачі відзначили, що вона схожа на Кендал Дженнер.

"Вау!! Подивися на себе😭 🔥 🔥", " тільки хороші флюїди !!", "Ти шедевр краси, і я тебе дуже люблю ❤️❤️ 🔥 🔥 😂 😂 ", "Виглядає як Кендал Дженнер".

Нагадаємо, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі.