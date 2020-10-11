Українцям зможуть підвищити тарифи завдяки новому рішенню Кабміну

9 жовтня був узгоджений законопроект про зміну правил установки тарифів на тепло, гарячу і холодну воду. На сьогоднішній день їх затверджує Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) для підприємств зі своєю ліцензією, а також місцева влада.

Автори законопроекту заявили, що при такій схемі тарифи переглядаються "несвоєчасно", через що зростають збитки комунальників. Вирішити цю проблему вони пропонують повністю передати питання встановлення тарифів на місцевий рівень. Також йдеться про необхідність зробити тарифи "економічно обґрунтованими".

"Тобто, йде підготовка до підвищення цінника на комуналку. Що, власне, прописано в меморандумі з МВФ", - пише портал Build Portal з посиланням на слова експертів.

У свою чергу, Мінрегіон склав "дорожню карту" за тарифами. Очікується, що в першу чергу місцева влада проаналізує всі борги, а потім запропонують план їх реструктуризації. Вже після цього розміри тарифів будуть переглянуті так, щоб у комунальників більше не виникало збитків і боргів.

НКРЕКП буде тільки регулювати виробництво тепла на ТЕЦ, а також розробляти тарифні формули.

Експерти також відзначають, що при такій схемі установки тарифів в їх вартість можна буде закласти все, що завгодно, так як ці суми стане практично нереально контролювати.

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