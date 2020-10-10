Колишня солістка групи «Серебро» Оля Серябкіна похвалилася розкішною фігурою під час відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Що впливає/надихає вас на написання віршів?» - цікавиться у зірки один з шанувальників.
Звернемо увагу, що Серябкіна опублікувала знімок, де вона під час відпочинку демонструє розкішні форми в мокрому купальнику.
"Почуття і події", - коротко відповідає зірка фанату.
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Уточнимо, що інші шанувальники Серябкіної не могли що-небудь сказати, оскільки знаменитість поділилася фотографією у себе в розділі Сторіс.
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Знаменитість розмістила нове фото, для якого одягла яскраво-червоний корсет, відторочений пухнастою бахромою. Пікантною родзинкою образу стало великий виріз на грудях, а також оголені плечі. На шиї красуні можна помітить намисто з сердечок, яке добре доповнює її одяг.
Ольга Серябкіна сильно зігнулася і здалася в кадрі тільки наполовину, акцентувавши увагу на своїх грудях. Судячи з незручною позі співачки, їй довелося схопитися рукою за щось ззаду, щоб не впасти.
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