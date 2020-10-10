15-річна дочка української співачки Олі Полякової Маша приголомшила шанувальників словами про пісню
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Скоро...", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Маша співає разом з молодою людиною, читаючи текст з телефону. Як можна помітити, все це відбувається на звукозаписної студії. На іншому знімку дочка Полякової в оточенні хлопців, фотографуючись в дзеркало.
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Кадри шанувальники Маші активно лайкали: за пару хвилин зібралося більше тисячі. Однак коментувати слова знаменитості вони не особливо наважувалися.
"Вогонь", - написав один з користувачів.
До цього ми розповідали, що неповнолітня дочка Олі Полякової Маша показала нове літнє фото.
Треба сказати, що Марія, попри свої юні роки, позиціонує себе, як вже дорослу і самостійну дівчину. Нещодавно Марія хвалилася в мережі своїм бойфрендом, а також демонструвала свої форми в купальнику.
На останньому знімку, який з'явився у неї в Instagram, дівчина попозувала сидячи в автомобілі, Маша зробила селфі, показавши своє задумливе обличчя крупним планом.
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