Відома українська співачка Наталія Могилевська показала, як веселиться в компанії Влада Ями та Юрія Ткача

Як пише Politeka.net, фото зі зйомок нового шоу "Маскарад", де вони явяються суддями, з'явилося в Instagram зірки.

На знімку хореограф Влад Яма стояв у перуці та блискучій танцювальній сукні, а актор студії «Квартал 95» Юрій Ткач позував у розкішній червоній сукні.

Обидва чоловіки стояли поруч з Наталією Могилевською в неймовірно красивій сукні і прикидалися жінками. Варто відзначити, що у них це дуже добре виходило.

"Як вам три Могилевських??? Пишіть сьогодні, чия пародія на мене сподобається більше? Чи варто пояснювати, що одна з них була від мого друга @yuriy_tkach, а інша - беззмінного партнера @vladyama_official. Спасибі, хлопці, це було незабутньо", - підписала фото Наталя.

Всього за 15 хвилин пост зібрав понад 2 тисячі лайків. У коментарях шанувальники залишили масу приємних відгуків.

"Ви всі класні", "новий склад Віагри", "Ахаха, клас, які красиві малишки!)", "Ви незрівнянні", "тепер будете знати, як будете виглядати якщо наберете вагу або схуднете. Ви красуня", "Ой, які дівчатка!", "Яма такий очаровашка", "не відрізнити", - пишуть користувачі Мережі.

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