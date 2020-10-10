Відома російська телеведуча Анфіса Чехова показала, як розслабляється на відпочинку

Теледива, яка відома своїми відвертими бесідами про відносини і великим розміром бюста, вирішила відпочити від міської суєти і відправилася в Сочі.

Так, на своїй сторінці в Instagram, Чехова розмістила цілу серію знімків, зроблених в синьому злитому купальнику, на яких демонструє соковиту фігуру у всій красі, передає Politeka

В руках Анфіса тримає келих з вином або шампанським, яке неспішно попиває. Також на фото телеведуча ефектно виставила ніжку.

"Повертатися хочеться туди, де тобі було добре😍

Сочі сильно неоднозначний для мене місто.

Але "Південне узмор'я" ну дуже душевний санаторій!!!

Тут можна назагоратися, накупатися, оздоровитися і від'їстися☺️ ️

Пішла з козирів, викладаю відразу фото в купальнику🙈», - написала Чехова.

Фанати тут же почали коментувати побачене, висловлюючи компліменти теледіві.

"Як завжди шикарно виглядаєш", "Анфіса, ви шикарні 🤩 🤩 🤩", " Ви на фото-Дюймовочка❤️, де б мені такого фотографа знайти ))», «Багато років захоплююся твоєю зовнішністю😍», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова посвітила найбільш "смачними" місцями у відвертому вбранні.

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