У Нацбанку України змінили правила, згідно з якими на банк накладаються штрафи за порушення фінансового моніторингу

Як передає delo.ua, були переглянуті деякі штрафи, а також оновлені вимоги, які передбачають застосування до банків-порушників письмової угоди зі сплатою грошового внеску.

Оновлене Положення про застосування заходів впливу, яке було опрацьовано з урахуванням міжнародних стандартів, передбачає можливість штрафувати банки за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. Були переглянуті штрафи, а також види порушень. Також у Нацбанку опрацювали сам порядок укладення письмової угоди з банком, щоб він відповідав українському законодавству.

Зазначається, що тепер банки зможуть укласти письмову угоду лише під грошові зобов'язання. Мінімальна сума такого зобов'язання складе тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо мова йде про питання, пов'язані з фінмоніторингом, грошові зобов'язання повинні становити 25% від розрахункової суми штрафу.

В Угоді тепер буде розписано, що є порушенням законодавства, що буде вважатися ризиковою діяльністю банку, а також якою буде сума штрафу. Максимальний розмір штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу складе до 7 950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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