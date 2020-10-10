Інста-діва Поліна Логунова, яка є дружиною український актора Дмитра Ступки, похвалилася расстяжкой
Як передає Рoliteka.net, 31-річна модель, а також телеведуча опублікувала свіжі знімки в Instagram, зроблені біля басейну.
На першому знімку Поліна в чорних спортивних шортах і топі виконує акробатичні трюки на перилах басейну, а на другому – дівчина сіла на шпагат.
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Треба відзначити, що фотографії вийшли чудовими. На них Поліна продемонструвала свою майстерність робити таку розтяжку, яка, здавалося б, під силу тільки Волочкової.
Ну і звичайно, користувачі мережі по достоїнству оцінили ці знімки, поставивши величезну кількість "лайків".
Як повідомлялося раніше, Поліна Логунова підкорила шанувальників ідеальною фігурою, показавшись у вбранні без штанів.
Далі Логунова розповідає свою думку про те, чому вегетаріанці все-таки можуть займатися спортом, а також Які продукти їм потрібні для набору м'язової маси.
Пост красуня супроводжувала знімком, де вона позує в наряді без штанів, ефектно демонструючи апетитні вигини. Доповнювали образ знаменитості красиві сережки, макіяж і зачіска.
Нагадаємо, що ефектна дружина Ступки вбралася в прозоре боді і залізла на кухонний стіл: "божественне тіло".
Також Politeka писала, що гаряча Поліна Логунова зізналася, як отримала апетитні форми: "якщо схудну до 50 кг, то...".
А ще Politeka повідомляла, що Поліна Логунова пікантно оголилася і розбурхала зухвалою позою: ні краплі скромності.