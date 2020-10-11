Такого від погоди не очікували

Погода в Україні 11 жовтня здивує новим настроєм, дощі прийдуть» в гості " в ряд нових областей

Про це свідчить прогноз синоптиків, передає Politeka.

На Заході сьогодні дощів не буде, хоча розраховувати на сонце також не варто. Небо затягне хмарами, а повітря порадує скромними 14-18 градусами. Вночі похолодає до 7-12 зі знаком "плюс".

На півночі українцям пощастить більше-на небі буде невелика хмарність і сонце. На вулиці очікується 16-18 градусів вище нуля. Вночі, правда, похолодає до 10-12 тепла.

А от у центральних регіонах буде негода: опади пройдуть у Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Стовпчик термометра прогріється до 17-22 тепла. А ось вночі синоптики прогнозують від 10 до 12 тепла.

Схожа ситуація буде і на півдні України: денні 20-22 градуси тепла будуть поєднуватися з невеликим дощем. Вночі ж різко похолодає: від 12 до 14 тепла.

На Сході сьогодні буде рясно поливати: осінь не залишить «сухого місця». Тут синоптики прогнозують від 16 до 19 градусів тепла, які вночі змінять менш комфортні 9-12 за Цельсієм.

А ось жителів Києва й області сьогодні осінь порадує невеликою хмарністю і денними 16-18 за Цельсієм. А ось вночі похолодає до 10-12 тепла.

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