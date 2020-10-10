Українська співачка Міша Романова, яка прославилася завдяки участі у "ВІА Гра", підкорила неймовірно жіночним образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала яскраве фото із закладу харчування.

Міша була одягнена в яскраву червону сукню з глибоким декольте і мереживом. Ніжна тканина чуттєво облягала великі пружні груди 30-річної зірки. Дівчина сиділа за столом і позувала на камеру, прийнявши горду позу. Вона широко посміхалася, демонструючи свої білосніжні зуби.

"Relax", - підписала фото дівчина.

За годину пост Романової зібрав майже 4 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Міша, сольна кар'єра тебе прикрашає, ти просто красуня!", "Чудова", "О, боги", " Прекрасна!", "Красуня", "красуня неземна", "Богиня", "неймовірна", "Ну і як не закохатися?",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Міша Романова приміряла відверте плаття, яке прийшлося їй по фігурці. Фото, яким поділилася зірка, було зроблено за хвилину до виходу на сцену. Чорне плаття з великим розрізом на нозі підкреслило і без того спокусливі вигини співачки.

Крім цього, нещодавно Романова позувала в супроводі свого балету. Дівчина була одягнена в блискучий піджак і чорний топ. А її танцівниці в сріблясті боді по фігурці.

Нагадаємо, що Міша Романова запаморочила голову ніжною красою:"дружина мільйонера".

Як повідомляла Politeka, Міша Романова вивалила бюст в "тісній" сукні:"намагаєтеся бути схожою на Свєту Лободу, але...".

Також Politeka писала, що гаряча Міша Романова в боді і "сіточці" блиснула неприкритим бюстом:"здалося, Тіна".