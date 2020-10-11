Колишня солістка жіночого гурту Nikita Анастасія Кумейко вирушила відпочивати до Єгипту і закидала мережу пляжними фото

Як передає Politeka.net, зірка продовжує ділитися з фанатами фотознімками, які вона робить під час відпочинку на курорті в Шарм-ель-Шейху.

Однією з останніх публікацій, що з'явилася в її Instagram стала фотографія, де Анастасія попозувала в чорному купальнику на березі Червоного моря.

На фото артистка приймає сонячні ванни, а також демонструє свою бездоганну фігуру в повний зріст.

"Не сумуй, отримуй вітамін D☀️", - написала вона.

На що фанати написали, що у Кумейко "Сама ідеальна фігура в світі".

До цього Анастасія ділилася кадром в синьому купальнику з патчами під очима. На ній був роздільний купальник, верх якого підкреслював пишний бюст зірки.

Нагадаємо, що раніше Анастасія Кумейко співала в популярному дуеті, а зараз стала відомим діджеєм в Україні. Крім того, знаменитість є активним користувачем Інстаграма, де не перестає дражнити своїх фанатів досить відвертими і провокаційними образами.

Так, наприклад колишня учасниця групи Nikita, здивувала зухвалою витівкою в ліфті.

Знаменитість виклала сміливе фото, на якому постала у відвертій позі. Вона зробила селфі навпроти дзеркала в ліфті, задерши ногу вище власної голови. Анастасія продемонструвала відмінну розтяжку і свої стрункі ноги у всій красі.

Нагадаємо, розкішна екс-Nikita показала свої "скафандри" у відвертій позі.

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