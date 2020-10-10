Що вона з собою зробила

40-річна українська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, ошелешила шанувальників недоглянутим виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в досить дивному вигляді. Вона була без макіяжу, а на її голові був справжній "вибух на макаронній фабриці". Незважаючи на запущений вигляд, виглядала актриса веселою. Судячи з усього, її ні краплі не бентежить такий зовнішній вигляд, тому вона і вирішила поділитися фото з шанувальниками.

"Це день пишного волосся", - підписала фото зірка.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася архівним фото, на якому вона тримає немовля на руках. Як відомо, у артистки є син Олександр, якому вже виповнилося 5 років. Батько хлопчика, британський актор Макс Беніц розлучився з українською дівчиною Бонда.

Нагадаємо, що сама Куриленко родом з Бердянська. Вона виїхала з України з метою побудувати модельну кар'єру, але пізніше змогла стати актрисою.

Відзначимо, що незважаючи на свій вік і звичку публікувати натуральні фото Куриленко прекрасно виглядає для своїх 40 років. Нещодавно вона поділилася яскравими знімками з відпочинку на яхті. Красуня позувала перед камерою у відвертому купальнику синього кольору з глибоким декольте.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко без комплексів показала обличчя поблизу:"Джолі".

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